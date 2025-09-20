مدیر اورژانس استان تهران اعلام کرد

بیش از هزار تماس مزاحم با اورژانس تهران در هفته‌ای که گذشت

مدیر اورژانس استان تهران از ثبت ۲۴ هزار و ۴۰۰ مأموریت در مرکز ارتباطات ۱۱۵ طی هفته گذشته خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۵۶ هزار تماس با مرکز دیسپچ برقرار شد که ۳.۴ درصد آنها مزاحمت تلفنی بوده است.