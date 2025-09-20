سه هزار و ۳۳۷ بسته تجهیزات ورزشی و بهداشتی در قالب برنامه مهر با نشاط، به مدارس نقاط کم برخوردار فارس ارسال شد.

اعزام کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی به مدارس سراسر فارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: بیش از ۶۰ هزار قلم کالای ورزشی و بهداشتی این کاروان متناسب با سرفصل‌های درس تربیت بدنی دانش‌آموزان و نیاز‌های بهداشتی مدارس است که نسبت به جمعیت هر مدرسه بین دانش آموزان مدارس توزیع می‌شود.

کلاری افزود: ۳ هزار ۳۷۰ بسته تجهیزات ورزشی و بهداشتی تا قبل از شروع سال تحصیلی به مدارس ۶۱ ناحیه آموزشی استان ارسال می شود که نیمی از مدارس استان را پوشش می‌دهد.

وی با بیان اینکه برای خرید این اقلام افزون بر ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است گفت: هدف از تهیه و توزیع این تجهیزات رفع کمبود لوازم ورزشی و بهداشتی در مدارس و برقراری عدالت آموزشی است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش فارس نیز گفت: امروز شاهد درخشش دانش آموزان استان در رشته‌های مختلف در سطح ملی و جهانی هستیم. سیدکاظم حسینی افزود: همراهی و همدلی همه بخش‌ها موجب شده تا در حیطه ورزشی دانش آموزان استان رتبه‌های بالایی را کسب کنند.

در این مراسم گواهی ثبت رکورد طناب زنی ۲ هزار نفری دانش اموزان شیرازی از سوی فدراسیون ورزش همگانی کشور به مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس اعطا شد.