به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جلسه فوق العاده شورای تأمین مسکن شهرستان میاندوآب به ریاست فرماندار و با حضور رییس دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب و اعضای شورای تأمین مسکن با دستور کار رفع تصرفات غیرقانونی در زمین‌های تعیین شده برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن برگزار شد .

شناسایی و تعیین تکلیف اراضی دولتی تحت اختیار ادارات، تسریع در روند اجرای نهضت ملی مسکن و رفع نواقصات پرونده حل مشکل معترضین از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت.

امیر تیموری، فرماندار میاندوآب در این جلسه گفت: زمین‌های تعیین شده برای نهضت ملی مسکن دارای سند مالکیت بنام دولت بوده و در صورت تصرف غیر قانونی یا وجود معارض، روند رسیدگی به پرونده تسریع و برخورد قانونی انجام شود.

اعضای شورای تأمین مسکن در سریعترین زمان ممکن نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی زمین شهرستان اقدام نمایند، تمامی زمین‌های تحت مالکیت ادارات دولتی برای امکان سنجی برای احداث مسکن شناسایی و معرفی شوند.