پیشرفت طرح احداث واحد پلی‌اتیلن سنگین گچساران به مرز ۵۰ درصد رسید و سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این طرح از ۱۹.۳ میلیون یورو و ۵۴۰۰ میلیارد تومان عبور کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیشرفت کل طرح پلی‌اتیلن سنگین شرکت صنایع پلیمر گچساران تا ۲۲ شهریور به ۴۹.۵۳ درصد و پیشرفت مهندسی به ۸۷.۴۵ درصد رسید، همچنین با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده از سوی شرکت صنایع پلیمر گچساران و هلدینگ خلیج‌فارس، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، ۱۵ میلیون یورو به اضافه ۶۲۰۰ میلیارد تومان دیگر تأمین مالی انجام و به طرح تزریق شود.

از طرف دیگر این طرح به رکوردی کم‌نظیر در به‌کارگیری نیرو‌های بومی رسیده، آمار اشتغال‌زایی آن هم‌اکنون بیش از ۸۰۰ نفر است، ۸۰ درصد از شهرستان گچساران و درمجموع ۹۰ درصد از استان کهگیلویه و بویراحمد است که این مقدار به‌کارگیری نیروی بومی در یک طرح پتروشیمی کم‌سابقه است.

با توجه به روند تأمین مالی و برنامه‌ریزی انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود طرح پلی‌اتیلن سنگین گچساران نیمه دوم ۱۴۰۵ راه‌اندازی شود.