به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ فرمانده سپاه شهرستان بوکان درجلسه شورای هماهنگی وستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: ۱۸۰ عنوان برنامه اصلی و یکهزار ریز برنامه درهفته دفاع مقدس برای اجرا در سطح این شهرستان پیش‌بینی شده است.

سرهنگ سهراب سعیدی، با اشاره به اهمیت ویژه هفته دفاع مقدس و ضرورت گرامیداشت آن افزود: هفته دفاع مقدس وظیفه‌ای است که بر عهده تمامی نهاد‌ها و مسئولان شهرستان است و در این مسیر، باید همه با هم همکاری کنیم و در گرامیداشت این ایام با تمام توان حضور داشته باشیم، زیرا ما مدیون خون شهدا هستیم و باید در این راه قدم برداریم.

سرهنگ سعیدی، در ادامه به شکست تحقیرانه دشمن در جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: دلیل اصلی شکست دشمنان در این جنگ اتحاد و به میدان آمدن مردم میهنمان و مدیریت جهادی مسئولان بود.

فرمانده سپاه بوکان، در ادامه به نقش ارزنده رسانه‌ها در این شهرستان اشاره کرد و افزود: بهترین عملکرد را اصحاب رسانه در این چند روزه داشتند چرا که نقد و انتقاد وظیفه اصحاب رسانه است و آنان بودند که امیدآفرینی را به مردم نشان دادند.

فرماندار شهرستان بوکان هم در این نشست گفت: اقدامات چشمگیر رفاهی و عمرانی در ۶۲ روستای این شهرستان که شامل پروژه‌های مختلف مدرسه‌سازی، عمرانی و توسعه راههاست، نه تنها به رشد و شکوفایی مناطق روستایی کمک کرده، بلکه مانع از مهاجرت روستائیان به شهر نیز شده است، پس ادامه این روند به منظور ایجاد توسعه پایدار و رفاه بیشتر برای مردم لازم است.

خشایار صنعتی، در ادامه به طرح بزرگ زیرساختی و اقتصادی شهرستان و پیشرفت‌های قابل توجه در این زمینه اشاره کرد و افزود: پروژه‌های زیرساختی، نظیر احداث پست ۴۰۰ کیلو ولت، به بهبود شرایط نیرو رسانی و تقویت زیرساخت‌های صنعتی کمک می‌کند و این پروژه نه تنها در راستای تأمین انرژی مورد نیازصنایع وکشاورزی است، بلکه زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال در مناطق مختلف شهرستان می‌شود.

صنعتی اظهارکرد: پست ۴۰۰ کیلوولت و تکمیل خط انتقال ثقلی آب تأثیر گسترده‌ای در تأمین آب و برق بوکان خواهد داشت و شرایط مناسبی برای رشد اقتصادی و شکوفایی صنایع فراهم خواهد آورد.

ماموستا ملاعباس احمدی، امام جمعه شهرستان بوکان هم در ادامه به حفظ اتحاد و برادری بین مسلمانان تأکید کرد و گفت: برگزاری هرچه بهتر برنامه‌های ویژه سپاه در این ایام نشان دادن قدرت دین و نظام به دشمنان است، تا آنها راخوار و ذلیل کند.