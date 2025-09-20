به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ خبرنگار المیادین گزارش داد که اکثر کشتی‌های ناوگان «صمود» یکی از بنادر جزیره «صقلیه» در ایتالیا را ترک کرده و به سمت نوار غزه حرکت خود را آغاز کردند.

طبق این گزارش این کشتی‌ها قبل از رفتن به غزه قرار است به سواحل یونان بروند.

گفته می‌شود که تمام کشتی‌های ناوگان صمود در سواحل یونان به هم ملحق می‌شوند.

پیشتر جنبش مقاومت اسلامی حماس خواستار مشارکت فعال و موثر در تجمع‌های اعتراضی در مقابل سفارت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا و تمام کشور‌های حامی اشغالگران شد و با اشاره به هشدار‌های رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود، از مردم جهان خواست با تمام ابزار‌ها از این ناوگان حمایت و محافظت از آن را تا زمان رسیدن به نوار غزه تضمین کنند.

وزیران امور خارجه ترکیه، بنگلادش، برزیل، کلمبیا، اندونزی، ایرلند، لیبی، مالزی، مالدیو، مکزیک، پاکستان، قطر، عمان، اسلوونی، آفریقای جنوبی و اسپانیا بتازگی در بیانیه‌ای مشترک نگرانی خود را نسبت به امنیت کاروان جهانی صمود (شکستن محاصره غزه) ابراز داشتند.

در این بیانیه آمده است که این کاروان با مشارکت شهروندانی از کشور‌های مختلف به دنبال رساندن کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه و جلب توجه جهانی به وضعیت انسانی فاجعه‌بار مردم فلسطین و ضرورت پایان دادن به جنگ در غزه است. کشور‌های مذکور تأکید کردند که اهدافی، چون صلح، رساندن کمک‌های بشردوستانه و احترام به حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشردوستانه، ارزش‌های مشترک این کشورهاست.

کاروان «صمود» متشکل از چندین کشتی، اوایل شهریور ماه از بندر بارسلون اسپانیا حرکت خود را آغاز کرد و در دوشنبه ۱۰ شهریور (اول سپتامبر) کاروان دیگری از بندر جنوای ایتالیا به آن پیوست. از ۱۶ شهریور (هفتم سپتامبر) کشتی‌های اعزامی از اسپانیا و ایتالیا وارد سواحل تونس شدند تا پس از آن به سمت غزه حرکت و مسیر انسانی برای شکستن محاصره ایجاد کنند.

تا شامگاه یکشنبه، ۱۶ کشتی از بنادر قمرت، بنزرت و سیدی بوسعید تونس به سمت غزه حرکت کرده‌اند و قرار است در آب‌های مدیترانه به یکدیگر ملحق شوند و راهی نوار غزه شوند. غزه نزدیک به ۱۸ سال است (از زمان حاکمیت جنبش حماس در سال ۲۰۰۷) که تحت محاصره اسرائیل قرار دارد و بر اثر جنگ جاری، حدود ۱.۵ میلیون فلسطینی از مجموع ۲.۴ میلیون نفر ساکن غزه بی‌خانمان شده‌اند.

رژیم صهیونیستی با حمایت مستقیم آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون جنگی تمام‌عیار علیه غزه به راه انداخته که تاکنون ۶۴ هزار و ۹۶۴ شهید و بیش از ۱۶۵ هزار و ۳۱۲ زخمی بر جای گذاشته است؛ اکثریت قربانیان را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند. همچنین قحطی و گرسنگی ناشی از محاصره تاکنون جان دست‌کم ۴۲۸ فلسطینی از جمله ۱۴۶ کودک را گرفته است.