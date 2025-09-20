پخش زنده
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان از آمادگی زنجان برای حضور درهفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور خبر داد و افزود: این المپیاد در ۴۰ رشته ورزشی دختران و پسران برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ محمدی پور با بیان اینکه این دوره از رقابتها با حضور برترینهای هر استان در روزهای ۲۲ مهر تا ۵ آبان برگزار خواهد شد افزود: استان زنجان در رشته سنگنوردی این مسابقات را میزبانی خواهد کرد.
وی گفت: این رویداد با هدف شناسایی نخبهها و پشتوانه سازی برای تیمهای ملی، حضور مقتدرانه در بازیهای آسیایی و المپیک و تقویت شور و نشاط در جامعه برگزار میشود و امیدهای آینده ورزش کشور سکوداران آن خواهند بود.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان با اشاره به اینکه این المپیاد در ۲۱ رشته ورزشی برای دختران و ۱۹ رشته ورزشی برای پسران پیش بینی و اجرا خواهد شد تاکید کرد: این اتفاق بزرگ حاصل ارادهای بزرگتر در سایه همدلی، همراهی و تلاش خانواده بزرگ ورزش و جوانان استان زنجان است و به استعدادیابی، نخبهپروری و تمرکززدایی به شکل حرفهای در ورزش میانجامد.
وی افزود: منتخبین استانی این رقابتها پس ازگذراندن تستهای پیکر سنجی و آمادگی جسمانی در پایگاه قهرمانی استان، ۲۲ مهر تا ۵ آبان در مرحله کشوری رقابت خواهند کرد.
محمدی پور با بیان اینکه ۳۱ استان میزبانی رشتههای مختلف را به عهده دارند و زنجان نیز در سنگنوردی میزبانی میکند تصریح کرد: اداره کل ورزش و جوانان نیز با هدف حضور حداکثری و کسب نتایج درخشان در این رقابتها حضور خواهد داشت.