نماینده ولیفقیه در مازندران در دیدار با پیشکسوتان جهاد و مقاومت، خواستار ورود جهادی مدیران استان برای حل مشکلات معیشتی مردم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیتالله محمدی لایینی، نماینده ولیفقیه در استان در دیدار جمعی از پیشکسوتان جهاد و مقاومت، با تجلیل از ایثارگریهای رزمندگان و جهادگران دوران دفاع مقدس، آنان را یادگاران ارزشمندی دانست که بازگویی خاطرات و تجربیاتشان میتواند منبع الهام نسل جوان باشد.
وی با اشاره به پایداری رزمندگان در سختترین شرایط جنگی و شکنجههای طاقتفرسا گفت: این مردان و زنان با تکیه بر ایمان و باور، در برابر دشمن ایستادند و ترس را به دل راه ندادند.
آیتالله لایینی، رهبری امام خمینی (ره) در دوران دفاع مقدس را الگویی متفکرانه و مدبرانه دانست و افزود: هر لحظه از جنگ، کلاس درسی بود برای آنان که میخواهند بدانند جمهوری اسلامی چگونه مسیر دشوار مقاومت را پیموده است.
وی با اشاره به استمرار این مسیر توسط رهبر معظم انقلاب طی سه دهه اخیر، گفت: در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز شاهد بودیم که چگونه با تدبیر خاص، دشمن خلع سلاح شد و عزت ملی حفظ گردید.
نماینده ولیفقیه در مازندران خطاب به مدیران استان تأکید کرد: امروز باید همانند رزمندگان دفاع مقدس، با روحیه جهادی وارد میدان شوند و برای حل مشکلات معیشتی مردم، از هیچ تلاشی دریغ نکنند.