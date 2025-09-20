به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،عبدالعظیم عباسی نماینده بنیاد علوی در شهرستان نی ریز گفت: با هدف جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان کم برخوردار و تشویق و ترغیب آنها به تحصیل در آستانه سال تحصیلی جدید در قالب پویش مهر علوی ۸۰۰ بسته نوشت افزار به دانش‌آموزان در مناطق کم‌برخوردار در شهرستان نی ریز اهدا شد.

او افزود: این بسته‌ها به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان و هر بسته ۷۵۰ هزار تومان است که به همت بنیاد علوی، همکاری و مشارکت گروه‌های جهادی و خیرین، تهیه، بسته بندی و در اختیار دانش آموزان کم برخوردار قرار داده شد.

نماینده بنیاد علوی در شهرستان نی ریز بیان کرد: در سال گذشته ۲۱۰ مورد وام اشتغال زایی به ارزش ۳۲ میلیارد تومان، در حوزه سلامت و درمان ۵۰ مورد به ارزش ۱ میلیارد تومان و ۵۰ مورد وام مسکن در حدود ۳ میلیارد تومان به مستأجرین داده شد.