پویش رسانه‌ای مردمی «سرباز وطنم» با هدف ترویج وحدت ملی و بازخوانی مفهوم مسئولیت‌پذیری اجتماعی با شعار «دفاع مقدس، اتحاد مقدس»، از ۲۸ شهریور تا ۵ مهرماه در بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبرگزاری صدا وسیما ، پویش «سرباز وطنم» با شعار «دفاع مقدس، اتحاد مقدس» و پیام محوری «سربازی وطن فقط لباس نیست؛ هر شغل و کنش مسئولانه، سربازی است» طراحی شده و از شهروندان دعوت می‌کند تا در قالب ویدئو‌های کوتاه ۲۰ تا ۳۰ ثانیه‌ای در این پویش مشارکت کنند.

در این طرح، علاقه‌مندان می‌توانند جمله «من ...، سرباز وطنم» (برای نمونه: «من دانش‌آموزم، سرباز وطنم») را در ویدئوی خود بیان کرده و با هشتگ‌های #سرباز_وطنم #هفته_دفاع_مقدس #ایران_قوی #ایران_عزیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند. همچنین امکان ارسال آثار از طریق شناسه @sarbaze_vatanam در پیام‌رسان بله فراهم شده است.

آثار منتخب در شبکه‌های اجتماعی رسمی پویش، بازنشر خواهند شد. افزون بر این، در قالب این برنامه سرودی با شعری از قاسم صرافان و اجرای گروهی نوجوانان آماده شده که همزمان با آغاز سال تحصیلی در اول مهرماه رونمایی و منتشر خواهد شد.

علاقه‌مندان برای مشارکت یا کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن ۱۸۳۷ تماس بگیرند.