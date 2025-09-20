آنا کریستیانا سیائورا، سرمربی پرتغالی تیم ملی هندبال بانوان کشورمان گفت: اولین هدف من این است که بازیکنان تیم ملی رشد کنند و به تیم‌های قدرتمند آسیا و جهان نزدیک شوند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آنا کریستیانا سیائورا، سرمربی پرتغالی تیم ملی هندبال بانوان صبح امروز در جمع اصحاب رسانه در سومین اردوی آماده‌سازی این تیم اظهار داشت: از دو سال پیش بازی‌های ایران را دنبال می‌کردم. از دو ماه قبل هم بازی‌های آسیایی را دنبال کردم. فکر می‌کنم ایران پتانسیل خوب و بازیکنان خوبی دارد. خوشحالم شانس این را دارم که سرمربی ایران باشم و سطح هندبال زنان ایران را ارتقاء دهم. خوشحالم که بازیکنان با روحیه و با استعداد هستند. همه تلاش می‌کنند که بهترین خود باشند.

وی درباره احتمال حضور تیمش در بازی‌های کشور‌های اسلامی و مدت زمان کم برای آماده‌سازی هم گفت: این موضوع برای سرمربیان تیم‌های ملی خیلی پیش می‌آید که دیر به اردو ملحق شوند، چون معمولا بازیکنان در اختیار باشگاه‌ها هستند و بعد به اردو می‌آیند؛ بنابراین زمان کم مشکل‌ساز نخواهد بود. با این زمان کوتاه نباید فقط در اردو‌ها کار کنیم بلکه باید در طول فصل هم تمرین داشته باشیم. در این مسیر ارتباط با مربیان باشگاهی خیلی مهم است.

سیائورا در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه به نظر می‌رسید در تمرینات روی موضوعات پایه کار می‌کنید، گفت: اینطور نیست. طراحی تمرین بود و سعی کردیم پله پله روی آن چیزی که می‌خواهم تمرین کنیم تا در نهایت به شکل گروهی آن را پیاده کنیم.

سرمربی پرتغالی تیم ملی هندبال بانوان در پایان نیز درباره هدف خود گفت: اولین هدف من این است که بازیکنان تیم ملی رشد کنند و به سطح اول آسیا و همچنین به تیم‌های قدرتمند دیگر نزدیک شوند و رشد داشته باشیم. این برای من بسیار مهم است.