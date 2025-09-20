پخش زنده
امروز: -
رسانههای عربزبان از شهادت دستکم ۴۰ شهروند فلسطینی از بامداد امروز شنبه تاکنون در حملات گسترده ارتش رژیمصهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، منابع پزشکی فلسطینی در آخرین آمار خود اعلام کردند که شمار شهدای حملات هوایی و بمباران نوار غزه از بامداد امروز تاکنون به ۴۰ نفر افزایش یافته و دهها نفر زخمی شدهاند.
در همین راستا، در حمله پهپادهای رژیم اسرائیل به تجمع مردم در پشت بیمارستان صحرایی اردن در جنوب شهر غزه، یک زن شهید و چندین نفر زخمی شدند.
پهپادهای رژیم اسرائیل همچنین به نزدیکی خیابان العشرین در اردوگاه «النصیرات» در مرکز نوار غزه حمله کردند.
در همین حال، هواپیماهای ارتش رژیم صهیونیستی یک منطقه مسکونی در غرب شهر غزه را بمباران کردند.
اردوگاه پناهندگان «الشاطی» در غرب شهر غزه نیز از حملات هواپیماهای رژیم اسرائیل در امان نماند. در این حملات، ۲ زن شهید و چندین نفر دیگر زخمی شدند.
سه شهروند فلسطینی نیز در بمباران محله الشیخ رضوان در شهر غزه به شهادت رسیدند.
در پی تیراندازی نیروهای اشغالگر اسرائیلی در نزدیکی منطقه «حمد» در شمال شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه نیز ۴ نفر زخمی شدند.
جنگندههای ارتش رژیم اسرائیل غرب تقاطع العیون در محله النصر در مرکز شهر غزه را هدف قرار دادند.
رژیم صهیونیستی با حمایت مستقیم آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگی تمامعیار علیه غزه به راه انداخته که تاکنون بیش از ۶۵ هزار شهید و ۱۶۵ هزار زخمی بر جای گذاشته است؛ اکثر قربانیان را کودکان و زنان تشکیل میدهند.
همچنین قحطی و گرسنگی ناشی از محاصره غزه تاکنون جان دستکم ۴۲۸ فلسطینی از جمله ۱۴۶ کودک را گرفته است.