به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، پنجمین جشنواره انگور یاسوکند بیجار، با هدف تجلیل از کشاورزان و معرفی ظرفیت‌های گردشگری کشاورزی، فرصتی تازه برای نمایش توانمندی‌های این شهرستان به گردشگران داخلی و خارجی فراهم کرد.

شهرستان بیجار با خاک حاصلخیز و اقلیم مناسب، یکی از قطب‌های اصلی تولید انگور در استان کردستان است، در همین راستا پنجمین جشنواره انگور در یاسوکند برگزار شد تا علاوه بر پاسداشت تلاش کشاورزان، ظرفیت‌های گردشگری کشاورزی منطقه نیز به نمایش گذاشته شود.

سعدی نقشبندی، مدیرکل جهاد کشاورزی استان کردستان در حاشیه برگزاری این جشن اظهار کرد: استان کردستان به دلیل شرایط آب‌وهوایی و تنوع اقلیمی، یکی از قطب‌های تولید انگور در کشور به شمار می‌رود که بر اساس آخرین برآوردها، متوسط برداشت سالانه انگور در استان حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تن است که این میزان برداشت نشان‌دهنده سهم بالای انگور در بخش باغداری کردستان است به گونه‌ای که ۳۲ درصد از مجموع کل باغات استان به انگور اختصاص دارد.

وی افزود: بیشترین سطح باغات انگور در شهرستان‌های سنندج، مریوان، بانه، سروآباد و کامیاران قرار گرفته است و سایر شهرستان‌ها نیز در تولید این محصول سهم قابل توجهی دارند.

نقشبندی در ادامه با اشاره به شهرستان بیجار گفت: این شهرستان در مجموع دارای دو هزار و ۵۰۰ هکتار باغ است که از این مقدار، یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار آن به تاکستان اختصاص یافته است که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای بیجار در تولید انگور و نقش مهم آن در تأمین بخشی از محصول استان است.

وی گفت: پنجمین جشنواره انگور یاسوکند، امسال با استقبال پرشور گردشگران داخلی و خارجی همراه بود و توانست نمونه‌ای موفق از گردشگری کشاورزی و رویدادمحور در کردستان به نمایش بگذارد و مسیر توسعه پایدار شهرستان بیجار را هموارتر سازد.

نقشبندی تصریح کرد: محصول انگور کردستان نه تنها در بازار‌های محلی مصرف می‌شود، بلکه سهم قابل توجهی نیز به استان‌های همجوار و به‌ویژه تهران ارسال می‌گردد که همین موضوع نقش مهمی در تأمین نیاز بازار داخلی کشور دارد.