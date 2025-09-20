پخش زنده
پژوهشگاه فضایی ایران به منظور ترویج فعالیتهای علمی و توسعه کاربردهای فناوریهای فضایی، بهویژه سامانههای رصد و پایش اقلیم فضا، اقدامات خود در استان کرمان را پیگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز تحقیقات فضایی ایران، بهعنوان بازوی پژوهشی پژوهشگاه فضایی ایران ، به منظور ایفای نقش مؤثر در توسعه کاربردهای فناوریهای فضایی، جلساتی تخصصی با فعالان و سرمایهگذاران حوزه نجوم و رصد فضایی در استان کرمان برگزار کرد.
این جلسات، با همراهی اداره کل شرکت ارتباطات زیرساخت استان کرمان و با حضور جمال آغایاری، رئیس مرکز تحقیقات فضایی ایران، به همراه تیم فنی حوزه رصد و پایش اقلیم فضایی و مدیران ارشد و کارشناسان دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.
در این جلسات، راهبرد پژوهشگاه فضایی ایران در حوزه رصد و پایش اقلیم فضا تشریح شد و انواع کاربردهای قابل ارائه به کاربران و ذینفعان، بهویژه در زمینه ارائه هشدار و شناسایی مخاطرات ناشی از پدیدههای مخرب اقلیم فضا، معرفی گردید. همچنین، تلاش برای گنجاندن این موضوع در برنامه و سند دهساله فضایی کشور، ذیل سرفصل علوم و اکتشافات فضایی، مورد تأکید قرار گرفت.
بازدیدهای تخصصی از زیرساختهای موجود و وبسترهای مهیا شده در استان، ظرفیتها و توانمندیهای بالقوه استان کرمان جهت پایش اقلیم فضا را بهطور کامل مورد بررسی قرار داد. کارشناسان پژوهشگاه فضایی ایران تأکید کردند که ظرفیتهای موجود و زیرساختهای قابل اتکا، همراه با وضعیت مناسب اقلیمی استان و حمایت مدیران استانی، میتواند زمینهساز همکاریهای مؤثر در این حوزه باشد.
پژوهشگاه فضایی ایران پس از بررسیهای فنی و ارزیابی پتانسیلهای رصدی و توسعهای ایستگاههای پایش ماهوارهای، برنامههایی جامع برای توسعه و تکمیل این مراکز رصدی ارائه خواهدکرد.