به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی فریدن گفت: در راستای تغییر الگوی کشت از سال ۹۲ کشت محصولات گیاهی و سبزیجات نظیر کاهو و کلم در منطقه کشاورزی فریدن شروع شده و در حال حاضر بزرگ‌ترین مزرعه کاهوی استان با ایجاد صفرتا صد زنجیره تولید در اراضی کشاورزی شهر دامنه این شهرستان در حال فعالیت است.

محمدزمان احمدی با اشاره به افزایش راندمان و صرفه جویی در مصرف آب از طریق آبیاری نوین افزود: سطح زیر کشت محصولات برگی و سبزیجات در منطقه کشاورزی فریدن از طریق آبیاری تیپ قطره‌ای انجام می‌شود که در کاهش هدر رفت آب بسیار موثر است.

حسین افشاری کارشناس زراعت جهادکشاورزی فریدن نیز گفت: بیش از ۷۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی فریدن به کشت سبزیجات برگی اختصاص دارد که با متوسط عملکرد ۶۰ تن در هکتار سالیانه حدود ۴۵ هزار تن محصول کشاورزی تولید و روانه بازار می‌شود.

عبدالرضا باقری کشاورز نمونه شهرستان فریدن درباره زنجیره تولید محصولات برگی و سبزیجات در این منطقه گفت: از کاشت نشا در گلخانه، ورود محصول به مزرعه و عمل آوری، برداشت، انتقال به سردخانه و بسته بندی محصول در مزرعه کاهوی نصر شهرستان فریدن انجام می‌شود و همین موضوع برای ۳۰۰ نفر در یک فصل زراعی اشتغال ایجاد نموده است.

۲۰ درصد محصول تولید شده برای تامین نیاز داخل و ۸۰ درصد کاهوی فریدن به کشور‌های حاسیه خلیج فارس و روسیه صادر می‌شود.