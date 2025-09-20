در فریدن
موفقیت بزرگترین مزرعه کاهوی استان، از رعایت الگوی مصرف آب تا صادرات
با ۱۰ سال فعالیت مدوام کشاورزان فریدنی بزرگترین مزرعه کاهوی استان با ایجاد صفرتا صد زنجیره تولید در اراضی کشاورزی شهر دامنه در حال فعالیت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی فریدن گفت: در راستای تغییر الگوی کشت از سال ۹۲ کشت محصولات گیاهی و سبزیجات نظیر کاهو و کلم در منطقه کشاورزی فریدن شروع شده و در حال حاضر بزرگترین مزرعه کاهوی استان با ایجاد صفرتا صد زنجیره تولید در اراضی کشاورزی شهر دامنه این شهرستان در حال فعالیت است.
محمدزمان احمدی با اشاره به افزایش راندمان و صرفه جویی در مصرف آب از طریق آبیاری نوین افزود: سطح زیر کشت محصولات برگی و سبزیجات در منطقه کشاورزی فریدن از طریق آبیاری تیپ قطرهای انجام میشود که در کاهش هدر رفت آب بسیار موثر است.
حسین افشاری کارشناس زراعت جهادکشاورزی فریدن نیز گفت: بیش از ۷۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی فریدن به کشت سبزیجات برگی اختصاص دارد که با متوسط عملکرد ۶۰ تن در هکتار سالیانه حدود ۴۵ هزار تن محصول کشاورزی تولید و روانه بازار میشود.
عبدالرضا باقری کشاورز نمونه شهرستان فریدن درباره زنجیره تولید محصولات برگی و سبزیجات در این منطقه گفت: از کاشت نشا در گلخانه، ورود محصول به مزرعه و عمل آوری، برداشت، انتقال به سردخانه و بسته بندی محصول در مزرعه کاهوی نصر شهرستان فریدن انجام میشود و همین موضوع برای ۳۰۰ نفر در یک فصل زراعی اشتغال ایجاد نموده است.
۲۰ درصد محصول تولید شده برای تامین نیاز داخل و ۸۰ درصد کاهوی فریدن به کشورهای حاسیه خلیج فارس و روسیه صادر میشود.
