به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در اجرای پویش «همه حاضر» در شهرستان میاندوآب، تعداد یک‌هزار بسته کامل لوازم‌التحریر به ارزش هر بسته ۱۵ میلیون ریال (در مجموع یک میلیارد و پانصد میلیون تومان) و همچنین حواله خرید ۱۰۰ جفت کفش به ارزش ۵۰ میلیون تومان، با حضور فرماندار، امام جمعه، نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی میان دانش‌آموزان تحت پوشش بهزیستی این شهرستان توزیع شد.

امیر تیموری، فرماندار میاندوآب در این مراسم گفت: از اینکه تعدادزیادی از شهروندان تحت پوشش بهزیستی بوده ویا قادر به تأمین اقلام آموزشی نیستند جای تأسف دارد، زیاد بودن فرزندان بی سرپرست یا بد سرپرست و افراد تحت پوشش افتخار نیست، همه ما رسالتی بر عهده داریم که اگر بدرستی انجام دهیم شاهد کاهش چشمگیر افراد نیازمند در سطح جامعه خواهیم بود.

تیموری گفت: قدردان خیّرین بزرگوار و نیک اندیش میاندوآب هستیم و امیدواریم همچنان بر مدار نوع دوستی و حمایت از نیازمندان جامعه برقرار و استوار باشند.

وی افزود: بهتر است برای حفظ کرامت انسانی، در حمایت‌های مالی شهروندان به نیازمند جامعه سعی کنیم حمایت به بهترین شکل ممکن با دل و جان انجام گرفته و حامی و دریافت کننده کمک همدیگر را نشناسند و کمک به کسی شود که واقعا نیازمند باشد، به امید روی که حتی یکنفر هم نیازمند به کمک مالی نباشد.