تجهیز چهار هزار و ۵۰۰ مدرسه در خراسان رضوی به وسایل ورزشی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی در مراسم اعزام کاروان تجهیزات ورزشی - بهداشتی «مهر با نشاط» گفت: بیش از ۴۵۰۰ بسته ورزشی و ۴ هزار بسته آموزشی به مدارس استان خراسان رضوی تخصیص داده شده است.

مصطفی اسدی افزود: برای تهیه این بسته‌ های ورزشی و بهداشتی بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیر کل تربیت بدنی و فعالیت‌ های ورزشی وزارت آموزش و پرورش هم در این مراسم گفت: یک میلیون و ۴۶۰ هزار قلم کالاهای ورزشی بهداشتی در سراسر کشور در قالب طرح مهر با نشاط به مدارس کشور ارسال شده است.

صفدر سلطانی افزود: ۶۵ هزار مدرسه تحت پوشش این تجهیزات ورزشی قرار می‌ گیرند.

وی گفت: در کنار طرح مهر با نشاط، افتتاح طرح میدان همدلی و توسعه فضاهای ورزشی با مشارکت مردم را هم از امروز آغاز کرده ایم.