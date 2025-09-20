مدیر ارتباطات گروه خودروسازی سایپا گفت: در حالی ۷۰ هزار دستگاه خودروی شاهین اتوماتیک CVT فروخته شد که نه تنها گیربکس این خودرو موجود نبود، بلکه حتی ثبت سفارش قطعات آن نیز انجام نشده بود.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای رضا حسینی ظرفیت تولید سالانه خانواده شاهین (شامل مدل‌های معمولی، پلاس و اتومات) در سایپا را در صورت تامین قطعه و نبود چالش‌هایی نظیر قطعی برق، حدود ۳۰ هزار دستگاه عنوان کرد و گفت: متاسفانه در یک بازه زمانی، صرفاً ۷۰ هزار دستگاه خودروی شاهین اتوماتیک CVT ثبت‌نام شد که معادل بیش از دو برابر کل ظرفیت تولید انواع شاهین شرکت بود.

وی ادامه داد: زمانی که شاهین اتوماتیک CVT ثبت‌نام شد، اصلاً گیربکس این خودرو موجود نبود و حتی ثبت سفارش قطعات هم انجام نشده بود، ولی متاسفانه با علم به این موضوع، تعداد زیادی خودرو فروخته شده بود.

حسینی با بیان اینکه تحویل این حجم از خودرو بر اساس موجودی شرکت غیرممکن بود؛ افزود: با این حال بخشی از تعهدات انجام شده و سایپا هم اکنون به سرعت در حال تولید و تحویل خودرو‌ها به مشتریان است و برنامه‌ریزی برای تحویل شاهین‌های ثبت‌نام شده صورت گرفته است.

وی برای مشتریانی که مایل به تحویل زودتر خودروی خود هستند، راهکاری جایگزین پیشنهاد کرد و گفت: مشتریان در صورت تمایل می‌توانند از مدل‌های شاهین پلاس و شاهین معمولی استفاده کنند تا خودروی خود را زودتر از موعد تحویل بگیرند.