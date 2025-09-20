پخش زنده
امروز: -
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی اعلام کرد که بسیاری از کاتالیستهای مورد نیاز صنعت، به ویژه در حوزه پلیالفینها، در داخل کشور بومیسازی شده و تستهای صنعتی آنها با موفقیت انجام شده است.
ناصر نوحجاه، مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به دستاوردهای اخیر این شرکت در حوزه کاتالیستهای پتروشیمی، گفت: بسیاری از دانشهای فنی بالادستی صنعت، به ویژه در حوزه پلیالفینها شامل پلیاتیلن سنگین، پلیاتیلن سبک و پلیپروپیلن، بومیسازی شده و در داخل کشور ارائه شده است.
وی افزود: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی سالهاست بر توسعه کاتالیستهای مورد نیاز صنعت فعالیت دارد و توانسته کاتالیستهای پلیاتیلن سنگین و سبک را بومی کند. در حال حاضر تست این کاتالیستها در مقیاس صنعتی در شرکت پتروشیمی تبریز و ایلام انجام شده و نتایج اولیه بسیار امیدوارکننده است.
نوحجاه همچنین در خصوص کاتالیستهای دیگر مواد شیمیایی مورد نیاز صنعت، به موفقیتهای اخیر این شرکت در توسعه کاتالیستهای تبدیل متانول به پروپیلن و PDH اشاره کرد و گفت که با افتتاح طرحهای جدید، انتظار میرود تا سال آینده دانش فنی کامل این مواد در کشور محقق شده و بخشی از فعالیتهای تجاری آن نیز به نتیجه برسد.
مدیرعامل پژوهش و فناوری پتروشیمی یادآور شد: در سند کاتالیستی شرکت، ۹۹ نوع کاتالیست آغازگر، افزودنی و جاذب وجود دارد که دانش فنی تمامی آنها در داخل کشور موجود است. بخش پژوهش فناوری متولی توسعه این کاتالیستها بوده و بسیاری از شرکتهای دانشبنیان داخلی نیز در تولید آنها مشارکت دارند.»
وی در پایان تأکید کرد: برنامههای آتی شرکت شامل تجاریسازی سایر کاتالیستها با همکاری شرکتهای خصوصی و توسعهدهندگان دانش فنی است. علاوه بر آن، با همکاری شرکتهای داخلی و خارجی صاحب دانش، سعی داریم دانش فنی زنجیره ارزش و کاتالیستهای مورد نیاز در کشور رسوب کند و به صورت بومی عرضه شود.