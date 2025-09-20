مراسم افتتاحیه کنگره امام خمینی(ره) و شش هزار و ۲۰۰ شهید استان مرکزی، با حضور وسیع مردم و خانواده‌های معظم شهدا در مصلی امام خمینی(ره) شهرستان خمین شروع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این مراسم حجت‌الاسلام مسعود عالی استاد حوزه و دانشگاه گفت: بهترین فرزندان این سرزمین برای برافراشته شدن این پرچم به شهادت رسیدند.

او با اشاره به اینکه امام راحل مسلمانان را از ذلت به عزت رساند، افزود: در دوران قبل از پیروزی جمهوری اسلامی بسیاری از قسمتهای سرزمین ایران به دلیل ذلت حاکمان جدا شد اما در دوران دفاع مقدس به دلیل رهبری امام خمینی(ره) وجبی از خاک ما به تاراج نرفت.

حجت‌الاسلام عالی با اشاره به جنگ با رژیم صهیونیستی تأکید کرد: دشمن در این جنگ به دنبال سرنگونی حکومت در مدت ۷۲ ساعت با استفاده از شهادت فرماندهان نظامی، کمک نفوذی‌ها و نارضایتی مردم بود.

این استاد دانشگاه و حوزه خاطرنشان کرد: در این جنگ فرماندهان بزرگی به شهادت رسیدند اما با تدبیر مقام معظم رهبری و سخنرانی حکیمانه ایشان در کمتر از ۲۰ ساعت جواب حمله دشمن داده شد.

او با اشاره به اینکه امام فقط متعلق به ایران نیست و تاریخ دنیا را ورق زد ادامه داد: ایران امروز تبدیل به پیشران جبهه مقاومت شده است.

در ادامه مراسم، با مدیحه‌سرایی، یاد و نام امام و شهدای استان مرکزی گرامی داشته شد.