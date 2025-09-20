پخش زنده
امروز: -
عملیات اجرایی ساخت بزرگترین باغتئاتر خصوصی ایران در تبریز با حضور سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، صبح روز ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ آئین آغاز ساخت بزرگترین باغتئاتر خصوصی ایران به همت و مشارکت پیشکسوت تئاتر تبریز و کشور، پرویز کلینی در تبریز برگزار شد.
در این مراسم که با عنوان «چشم روشنی» برگزار شد، سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تقدیر ویژه از اقدام پرویز کلینی در مسیر احداث باغتئاتر تبریز اظهار کرد: ما در حوزه منابع انسانی فرهنگ و هنر پیشرفت قابلتوجهی داشتهایم و تعداد دانشجویان عرصه هنر در چند دهه اخیر گواه این امر است، اما متأسفانه در زیرساختها با مشکلاتی مواجه هستیم که باعث میشود نسل جوانی که حرکت خود را در این مسیر شروع کرده است، فرصت عرضه آموزشها و هنرمندیهای خود را پیدا نکند و این موضوع میتواند به یک چالش و بحران تبدیل شود.
صالحی گفت: زیرساختهایی مانند باغتئاتر خصوصی ایران کمک میکند که این نسل روند پیشرونده خود را حفظ کنند و انجام چنین پروژهای در آذربایجان شرقی که در طول تاریخ، پیشتاز در تمام عرصههای هنری بوده است، مایهمباهات باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور تأکید کرد: در کشور ما وقف، نذر و امور خیریه همواره مورد توجه بوده است اما به نظر میرسد نیات باید بر اساس نیازهای روز جامعه نو شوند، چرا که پشتوانه فرهنگ، هنر و امور اجتماعی، مردم ما هستند.
وی ادامه داد: این «چشم روشنی» نوید زیرساختهای جدید برای تبریز، استان و کشور را میدهد و همچنین میتواند نقطهعطف و حرکتی پیشگام باشد برای عزیزانی که در بخش خصوصی فعالیت دارند.
سیدعباس صالحی خاطرنشان کرد: کاری که پرویز کلینی در تبریز شروع کرد، از اولینها بود و مطمئنم که پس از این دیگران نیز این مسیر را دنبال خواهند کرد.
بر اساس این گزارش، در این مراسم همچنین پرویز کلینی، مرد صنعت و هنر آذربایجان نیز با ابراز خرسندی از شروع این عملیات اجرایی مهم گفت: اهرمی که مرا به سمت انجام این کار سوق داد چیزی نبود جز عشق و علاقه و ارادت دیرینی که به هنر تئاتر دارم.
وی افزود: اگر من امروز موفقیتی در عرصهی صنعت دارم، آن نیز به لطف تئاتر است، چرا که ساختار شخصیتی من در عرصهی این هنر شکل گرفته است.
کلینی تأکید کرد: از همان ابتدا ساخت یک مجموعه تئاتری مجهز در آذربایجان یکی از آرزوهای من بود و امروز که شهر تبریز به عنوان خاستگاه هنر تئاتر و نمایشنامهنویسی از نظر سختافزاری و سالن اجرا با کمبود مواجه است، شرایط به شکلی فراهم شد که با همت و کمک مسئولین شهر تبریز و مدیران کشوری، قدم اول را در این راه برداریم.
این هنرمند تئاتر همچنین اظهار کرد: امروز ما شاهد این هستیم که به واسطه دانشگاهها و آموزشگاههای هنری، خیل هنرمندان عرصه نمایش در حال ورود به جامعه هنری هستند و ما به عنوان کسانی که خود نیز روزگاری در این عرصه فعالیت داشته و با مشکلات آشنا هستیم، موظفیم برای این نسل جوان بستری فراهم کنیم تا بتوانند دستکم تا جای ممکن پابهپای هنر جهان پیش بروند.
وی افزود: خوشبختانه در این برهه از زمان امکان فراهم شد تا من آرزوی دیرینهی خود را محقق کنم تا میعادگاه و مکان مناسبی برای هنرمندان باشد.
بودجه عملیات اجرایی پروژه بزرگترین باغتئاتر ایران در تبریز توسط پرویز کلینی و با همیاری شهرداری و شورای شهر تبریز، استانداری آذربایجان شرقی و اداره کل فرهنگ و ارشاد آذربایجان شرقی تامین شده است.