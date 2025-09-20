طی نشستی با حضور مدیر عامل شرکت آبفای منطقه ۵ شهر تهران با معاون مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران و روسای مناطق ۹،۱۰،۱۱،۱۷،۱۸ نقش آموزشی و فرهنگی آموزش و پرورش در مدیریت مصرف آب تبیین شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما در جلسه هم اندیشی ضمن قدردانی از همکاری و هماهنگی آموزش و پرورش در فرهنگ سازی مصرف بهینه آب همچنین ضرورت و نقش مربیان، معلمان و دانش آموزان در مدیریت مصرف بهینه آب تشریح و تبیین شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ شهر تهران در این نشست طی سخنانی با اشاره به نقش آفرینی دانش آموزان در فرهنگ سازی مصرف بهینه آب اظهار داشت: دانش آموزان به عنوان قشر آینده ساز کشور می‌توانند با مشارکت در امر خطیر آموزش روش های، مصرف درست آب نقش آفرینی نمایند.

محمد تقی حسین زاده در ادامه با اشاره به کمبود منابع آبی و بروز خشک سالی‌های مستمر نقش و جایگاه فرهنگ و آموزش را در مدیریت مصرف آب بسیار حساس برشمرد و افزودمربیان و معلمان می‌توانند در کنار دانش آموزان به عنوان همیاران آب با اجرای فعالیت‌ها و اقدامات آموزشی و فرهنگی در حوزه مصرف بهینه آب نقش به سزایی داشته باشند.

در این جلسه همچنین روسای مناطق، پیشنهادها و راهکار‌هایی در بخش مدیریت مصرف و جلب و جذب و مشارکت گروه ها، انجمن ها، تشکل‌های آموزشی و به ویژه دانش آموزان در نهادینه سازی فرهنگ مصرف درست آب ارائه کردند.