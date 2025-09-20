به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: افزایش بازده آب در بخش کشاورزی استان در حالی محقق شده که تجربه کاهش منابع آبی و کم آبیاری تا بیش از ۴۰ درصد در این بخش در یک‌ سال گذشته رقم خورده است.

مجید جعفری افزود: اجرای طرح‌ های آب و خاک به منظور افزایش بازده مصرف آب امری ضروری است که در این راستا سازمان جهاد کشاورزی استان اقدامات شایسته و درخور توجهی داشته است.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی اضافه کرد: در این راستا ۱۹۹ هزار و ۲۶۹ هکتار طرح‌ های آبیاری نوین و ۲۱ هزار و ۵۹۴ کیلومتر کانال‌ های آبیاری عمومی و لوله گذاری انجام و ۶ هزار و ۲۱۲ کیلومتر قنوات استان بهسازی شده است.

جعفری ادامه داد: اجرای ۳۴ میلیون مترمکعب طرح‌ های تامین آب کشاورزی و ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار شبکه فرعی آبیاری و زهکشی در خراسان رضوی از دیگر اقدامات در این حوزه است.

بیش از ۳۳۸ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی خراسان رضوی فعالیت دارند و حجم تولید سالانه انواع محصولات باغی، زراعی و دامی این استان هشت میلیون تن است. همچنین ۲ میلیون و ۱۳۸ هزار هکتار عرصه مستعد کشاورزی در استان وجود دارد و سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار زمین در این استان زیر کشت ۸۳ نوع محصول می‌ رود که ۹۰۰ هزار هکتار از این سطح مربوط به زراعت و ۳۰۰ هزار هکتار آن باغ است.

بازده مصرف آب (Water Use Efficiency) معیاری است که نشان می‌ دهد چه میزان آب به طور مؤثر و مفید برای یک فعالیت خاص مانند کشاورزی، صنعت، مصارف خانگی و غیره استفاده می‌ شود، به عبارت دیگر بازده مصرف آب، میزان بهره‌ وری و کارآمدی استفاده از آب در یک فرآیند یا سیستم است که نشان می‌ دهد چه نسبتی از آب ورودی، به خروجی مفید تبدیل می‌ شود.