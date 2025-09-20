افزایش بازده آبیاری در بخش کشاورزی خراسان رضوی
میزان بازده آبیاری در بخش کشاورزی خراسان رضوی در یک سال اخیر از ۳۷ به ۵۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: افزایش بازده آب در بخش کشاورزی استان در حالی محقق شده که تجربه کاهش منابع آبی و کم آبیاری تا بیش از ۴۰ درصد در این بخش در یک سال گذشته رقم خورده است.
مجید جعفری افزود: اجرای طرح های آب و خاک به منظور افزایش بازده مصرف آب امری ضروری است که در این راستا سازمان جهاد کشاورزی استان اقدامات شایسته و درخور توجهی داشته است.
رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی اضافه کرد: در این راستا ۱۹۹ هزار و ۲۶۹ هکتار طرح های آبیاری نوین و ۲۱ هزار و ۵۹۴ کیلومتر کانال های آبیاری عمومی و لوله گذاری انجام و ۶ هزار و ۲۱۲ کیلومتر قنوات استان بهسازی شده است.
جعفری ادامه داد: اجرای ۳۴ میلیون مترمکعب طرح های تامین آب کشاورزی و ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار شبکه فرعی آبیاری و زهکشی در خراسان رضوی از دیگر اقدامات در این حوزه است.
بیش از ۳۳۸ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی خراسان رضوی فعالیت دارند و حجم تولید سالانه انواع محصولات باغی، زراعی و دامی این استان هشت میلیون تن است. همچنین ۲ میلیون و ۱۳۸ هزار هکتار عرصه مستعد کشاورزی در استان وجود دارد و سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار زمین در این استان زیر کشت ۸۳ نوع محصول می رود که ۹۰۰ هزار هکتار از این سطح مربوط به زراعت و ۳۰۰ هزار هکتار آن باغ است.
بازده مصرف آب (Water Use Efficiency) معیاری است که نشان می دهد چه میزان آب به طور مؤثر و مفید برای یک فعالیت خاص مانند کشاورزی، صنعت، مصارف خانگی و غیره استفاده می شود، به عبارت دیگر بازده مصرف آب، میزان بهره وری و کارآمدی استفاده از آب در یک فرآیند یا سیستم است که نشان می دهد چه نسبتی از آب ورودی، به خروجی مفید تبدیل می شود.