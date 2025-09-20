به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ خدیجه وثوقی مدیر حوزه علمیه خواهران حضرت معصومه (س) شهرستان رودبار در مراسم آغاز سال تحصیلی طلاب جدید الورود این حوزه گفت: حوزه علیمه خواهران رودبار از سال ۱۳۹۰ شروع به کار کرده و تاکنون ۶۸ نفر از این حوزه فارغ التحصیل شده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۷۰ نفر در این حوزه علمیه مشغول تحصیل هستد.

حجت الاسلام ابراهیم شریفی امام جمعه رودبار هم در این مراسم با بیان اینکه یکی از وظایف طلاب شناساندن اهل بیت علیهم السلام به مردم به خصوص نسل جوان است گفت: احادیث مختلفی از کلام اهل بیت در موضوعات گوناگون مردم وجود دارد که بیان آنها به مردم بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی را در جامعه حل خواهد کرد.

وی افزود: امروز در دنیا سیل گرویدن به دین مبین اسلام شدت پیدا کرده به طوری که در قلب اروپا تعداد بسیاری از مردم به دین اسلام روی آورده‌اند که تنها در کشور فرانسه ۵ میلیون نفر مسلمان دارد.