امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان _ ۲۹ شهریور ۱۴۰۴

نشست خبری هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۴ با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ - ۱۴:۳۵
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
خبرهای مرتبط

نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان

مراسم قرعه‌کشی برنامه‌های انتخاباتی نامزد‌های انتخابات ۱۴۰۳

نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان

نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان - ۶ بهمن ۱۴۰۳

نشست خبری بین‌المللی سخنگوی شورای نگهبان

آخرین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳

نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان

برچسب ها: طحان نظیف ، شورای نگهبان
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 