

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتسال کمتر از ۱۷ سال دختران که از ۲۶ شهریور در اردوی آماده سازی خود به سر می‌برد، در آخرین روز از اردو (دوشنبه ۳۱ شهریور) در دومین دیدار درون اردویی خود به مصاف تیم ستارگان آکادمی تهران می‌رود. این بازی ساعت ۱۰:۳۰ صبح در سالن فوتسال مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

ملی‌پوشان در اولین دیداردوستانه خود برابر تیم صالحین تهران به پیروزی دو بر صفر دست یافتند.

تیم فوتسال دختران نوجوان خود را برای حضور در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان که از ۲۷ مهر تا ۹ آبان سال جاری به میزبانی بحرین برگزار می‌شود، آماده می‌کنند.