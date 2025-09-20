مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی: در جنگ با رژیم صهیونیستی والدین هشت نفر از دانشآموزان شهرستان خمین شهید شدهاند، به همین دلیل این زنگ در خمین نواخته میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پیرحسینلو در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: همزمان با شروع سال تحصیلی جدید مراسم «زنگ مهر و مقاومت» در شهرستان خمین برگزار خواهد شد.
او افزود: جشن شکوفهها در روز ۳۰ شهریور و جشن جوانهها در ۳۱ شهریور برای همه محصلین و جشن غنچهها همزمان با روز جهانی کودک در ۱۶ مهرماه برای دانشآموزان پایه هفتم متوسطه اول برگزار خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی در پایان ابراز امیدواری کرد با برنامهریزیهای انجام شده توسط عوامل اجرایی مدارس، امیدواریم مهری متفاوت، شاداب و به یادماندنی در مدارس تجربه شود.