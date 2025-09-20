مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی: در جنگ با رژیم صهیونیستی والدین هشت نفر از دانش‌آموزان شهرستان خمین شهید شده‌اند، به همین دلیل این زنگ در خمین نواخته می‌شود.

زنگ مهر و مقاومت در خمین به صدا درمی‌آید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پیرحسینلو در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: همزمان با شروع سال تحصیلی جدید مراسم «زنگ مهر و مقاومت» در شهرستان خمین برگزار خواهد شد.

او افزود: جشن شکوفه‌ها در روز ۳۰ شهریور و جشن جوانه‌ها در ۳۱ شهریور برای همه محصلین و جشن غنچه‌ها همزمان با روز جهانی کودک در ۱۶ مهرماه برای دانش‌آموزان پایه هفتم متوسطه اول برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی در پایان ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط عوامل اجرایی مدارس، امیدواریم مهری متفاوت، شاداب و به‌ یادماندنی در مدارس تجربه شود.