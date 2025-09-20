از ابتدای امسال تاکنون، هفت هزار و ۱۲۲ نفر توسط دانشگاه علوم پزشکی تربت‌ حیدریه غربالگری سرطان روده بزرگ شده اند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت‌ حیدریه گفت: در قالب این غربالگری افراد ۵۰ تا ۶۹ سال زیر پوشش دانشگاه فراخوان شدند و علایمی مانند یبوست، کاهش وزن، خون در مدفوع و درد شکم در آنان بررسی شد.

هاشم حشمتی افزود: از میان افراد غربالگری‌ شده، ۶۶۸ نفر به دلیل علایم مشکوک یا نتایج غیرطبیعی به پزشکان عمومی ارجاع داده شدند و ۱۱۵ نفر برای معاینات تخصصی‌ تر به مراکز درمانی سطح ۲ هدایت شدند.

وی ادامه داد: در مجموع ۵۶ نفر که نیاز به بررسی دقیق‌ تر داشتند، کولونوسکوپی شدند که این اقدام برای تشخیص قطعی و شروع به موقع درمان بسیار حیاتی است.

حشمتی گفت: سرطان روده بزرگ چهارمین سرطان شایع در مردان و سومین سرطان شایع در زنان کشور شناخته می‌ شود و تشخیص زودهنگام از طریق غربالگری منظم، شانس درمان را به میزان چشمگیری افزایش می‌ دهد.

وی به نقش خیران در این فرآیند اشاره و افزود: با مشارکت افراد نیکوکار، پنج هزار و ۶۰۰ تست غربالگری در قالب پویش «به وقت زندگی» اهدا شده است.

دانشگاه علوم پزشکی تربت‌ حیدریه، به ۴۰۰ هزار نفر جمعیت سه شهرستان تربت‌ حیدریه، زاوه و مه‌ ولات واقع در جنوب استان خراسان رضوی خدمات می‌ دهد که از این تعداد ۱۸۷ هزار و ۱۷ نفر در نواحی روستایی سکونت دارند.