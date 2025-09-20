به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد حسن کلهری گفت: از مهرماه سال جاری و با اعتباری بالغ بر 1.3 همت ( یک هزار و 300 میلیارد تومان) 7 طرح عمران جاده ای به طول 120 کیلومتر درسطح راه های استان قم عملیاتی می شود.

وی افزود: از مجموع 7 طرح مشمول این طرح، عملیات اجرایی 5 طرح از مهرماه سال جاری آغاز می شو ند.

مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان قم ادامه داد: طرح بهسازی محورهای قم – نیزاربه طول 18 کیلومتر، قم – جعفرآباد 15 کیلومتر ، جاده قدیم قم – کاشان 15 کیلومتر، فاز دوم طرح تعریض و بهسازی محور باغیک – تفرش به طول 13 کیلومتر و اجرای روکش حفاظتی به طول 40 کیلومتر در زمره طرح های عملیاتی مهرماه امسال است.

کلهری درخصوص دو طرح دیگر که از آبان ماه سالجاری عملیات اجرایی آنها آغاز می شود گفت: طرح بهسازی آزادراه قم – تهران به طول 12 کیلومتر و طرح تعریض و بهسازی محور ورجان – کهک به طول 3 کیلومتر، طرح های اجرایی آبان ماه امسال است.