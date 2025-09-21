پخش زنده
محمد حسین فیروزی مدیر کل کتابخانههای استان فارس در طرح بام با هدف بررسی وضعیت کتابخانههای عمومی شهرستانهای آباده، اقلید، بوانات و خرمبید از ۳۰ کتابخانه عمومی، سیار و هفت طرح در حال ساخت در شمال فارس بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،ابراهیم رحیمی فرماندار ویژه شهرستان آباده در جمع انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان آباده که به میزبانی این شهرستان برگزار شد گفت: برای کتابخانههای شهرستانهای شمال فارس تصمیماتی با هدف کارکرد بهتر در حوزه سخت افزاری و عمرانی گرفته شده است.
او ادامه داد: همچنین در این نشست اعتباراتی برای تکمیل طرح کتابخانه شهر بهمن، تکمیل کتابخانه شهر ایزدخواست، تکمیل زیر ساختهای کتابخانه شهر صغاد و احداث سالن چند منظوره کتابخانه شهر سورمق نیز تخصیص داده شد.
فرماندار ویژه شهرستان آباده افزود: در این جلسه همچنین طراحی و بازسازی کتابخانههای شهر آباده به خصوص کتابخانه مذنب و صداقت کیش و توسعه کتابخانهها در بحث نرم افزاری و کیفی بودن کتاب و کتابخوانی و تشویق آحاد جامعه به ویژه دانش آموزان و دانشجویان به مطالعه در دستور کار قرار گرفت.