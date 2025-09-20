به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ایجاد و تقویت یک خط ویژه مشارکت دولتی، ارتقای جلسات تخصصی و افزایش همکاری و هماهنگی، شتاب بخشی به فرایندهای افزایش و جوانی جمعیت برای تحقق منویات مقام معظم رهبری به امضای مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت کشور و سردار احمد اخوان معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه رسید.

سردار اخوان در سخنانی با اشاره به مصوبات مجلس شورای اسلامی و ابلاغ قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به تسهیلات و مشوق‌های ازدواج، فرزندآوری و جوانی جمعیت، از تشکیل و فعالیت کارگروهای تخصصی در نیروی زمینی سپاه برای تحقق فرامین مقام معظم رهبری و رسیدن به الگو و شرایط مورد نظر ایشان خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از شاخص هایی بسیار مهمی که برای حال و آینده کشورها مهم است، جمعیت و جوانی جمعیت است که ما در نیروی زمینی سپاه با درک درست و واقعی از مسئله، به تدابیر ابلاغی در این زمینه نه به عنوان وظیفه سازمانی که به عنوان یک تکلیف قانونی و شرعی و ملی نگاه و توجه می‌کنیم.

دبیر ستاد ملی جمعیت کشور نیز در این گردهمایی گفت تلاش می‌کنیم تا بر اساس رسالت ستاد ملی جمعیت کشور، نیروی زمینی سپاه را به عنوان یکی از بخش‌های فعال و پر نشاط جمعیتی در پیشبرد راهبردهای جمعیتی و الگوسازی کمک کنیم.

خانم وحید دستجردی افزود: ما با استخراج مشکلات، موانع و چالش‌ها بر سر راه ازدواج و فرزندآوری و مسائل مربوط به ناباروری، حمایت و تقویت اقدامات مرتبط و ارتقای سطح کمی و کیفی معیشت و مشوق ها برای کاستن و برداشتن مشکلات و موانع، در دستور کار داریم.

سردار توفیق لطفی معاون نیروی انسانی نیروی زمینی سپاه نیز در سخنانی با استناد به آمار و ارقام، گزارشی از عملکرد کارگروه‌های تخصصی قرارگاه جوانی جمعیت در نیروی زمینی سپاه و همچنین تسهیلات و کمک های این نیرو برای کاهش موانع بر سر راه فرزندآوری و جوانی جمعیت ارائه کرد.

وی تسهیلات و اقدامات کنونی را ناکافی توصیف کرد و ضمن مهم دانستن فرهنگ سازی، خواستار افزایش مشارکت و اهتمام و کمک بیشتر بخش های مرتبط به ویژه در حوزه مسکن، معیشت و مشوق‌ها شد.