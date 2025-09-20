پخش زنده
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان آب، انرژی و محیطزیست، از حمایتها و تسهیلات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای گسترش کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه آب خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نوربخش دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان به تصویری جامع از اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور اشاره کرد که در آن، ستادهای مختلف در جهت توسعه هوش مصنوعی و کاربردهای آن در مهندسی آب و محیطزیست نقشآفرینی میکنند.
وی تاکید کرد: از سال ۸۵ تاکنون، مجموعهای از فعالیتهای فناورانه در کشور به اجرا درآمده است که هر یک به نحوی به رفع نیازهای صنعت آب و توسعه پایدار کشور کمک کردهاند.
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان افزود: زنجیره حمایتها در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان از طریق بنیاد ملی نخبگان کشور آغاز میشود. این بنیاد، تمرکز ویژهای بر جذب نخبگان و حمایت از طرحهای پژوهشی دانشجویان دارد و در کنار آن، جذب نخبگان به دستگاههای اجرایی را تسهیل میکند. پس از آن، بنیاد ملی علم ایران مسئولیت حمایت از طرحهای پژوهشی اساتید دانشگاهها را به عهده دارد و مرکز توسعه فناوری نیز بر توسعه فناوریهای نوین و تحقیقات بنیادی تمرکز دارد. پس از اثبات فناوری، ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان وارد میدان میشوند و مسئولیت توسعه بازار شرکتهای دانشبنیان را بر عهده دارند.
نوربخش در ادامه به برخی از مسیرهای حمایتی معاونت علمی که از طریق سامانه خدمت ارائه میشود، پرداخت و افزود: اولین نوع حمایتها منابع مستقیم معاونت علمی هستند که شامل تسهیلات و کمکهای بلاعوض میشود. همچنین، ماده ۱۱ قانون تولید جهش دانشبنیان برای حمایت از تحقیق و توسعه و ماده ۱۳ برای حمایت از دانشگاهها نیز از دیگر روشهای حمایتی معاونت علمی هستند.
وی ادامه داد: در بخش دوم، سازمان تعاملات بینالمللی و مرکز همکاری تحول و پیشرفت ریاست جمهوری در کنار معاونت علمی قرار دارند و به شرکتهای دانشبنیان کمک میکنند تا در سطح کلان، فناوریهای جدید را به بازار عرضه کنند.
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان همچنین به همکاریهای این ستاد با دستگاههای اجرایی همچون وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت دفاع، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیطزیست اشاره کرد و گفت: این همکاریها در دو جنبه رفع گلوگاههای موجود و معرفی فرصتهای نوآورانه در زمینه مدیریت آب و انرژی متمرکز است.
وی همچنین به برخی از پروژههای فناورانه مرتبط با این حوزه هم متمرکز شد و تصریح کرد: پکیجهای فناورانه و نوآورانهای برای رفع تنش آبی در کشور به وزارت نیرو ارایه شده است. از جمله این پروژهها میتوان به هوشمندسازی توزیع آب شرب شهری، استفاده از فناوریهای نشستیابی ماهوارهای و مدلهای حکمرانی همچون بازار آب اشاره کرد.
نوربخش با اشاره به دستور رئیسجمهور و محوریت معاون اول رئیسجمهور در راهاندازی قرارگاه فناوریهای پیشرفته گفت: این قرارگاه با هدف حل مشکلات و گلوگاههای موجود در زمینههای مختلف، به ویژه با استفاده از فناوریهای نوین، فعالیت میکند. از جمله این فناوریها میتوان به هوشمندسازی سیستمها، استفاده از هوش مصنوعی، تعویض کولرهای کممصرف و بهینهسازی مصرف انرژی، و همچنین استفاده از نانوحبابها در تصفیه فاضلاب اشاره کرد.
این کنفرانس ملی، فرصتی استثنایی برای تبادل نظر و معرفی دستاوردها و نوآوریهای جدید در حوزه هیدروانفورماتیک و هوش مصنوعی در مهندسی آب به شمار میآید.