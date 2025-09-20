پخش زنده
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: با راهاندازی چند تصفیهخانه جدید، بیش از ۶۰ درصد آبهای نامتعارف فاز ۱ پتروشیمی دوباره به چرخه صنعتی بازمیگردد.
متحیری، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به همکاریهای این سازمان با کشور افغانستان گفت: در فاز ۱ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، طرحی با نام «شیخ بهایی» در حال اجراست و مراحل اولیه آن شامل واگذاری زمینهای تستی و اجرای شمعها انجام شده است. انشاءالله این طرح به زودی به صورت عملیاتی آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه این منطقه در اجرای پروژههای دوستدار محیط زیست نیز فعال است، افزود: سعی کردهایم در بخش بازچرخانی آبهای نامتعارف کار کنیم تا بتوانیم بخشی از آبی که اکنون از رودخانه کارون استفاده میکنیم، از طریق آبهای تصفیهشده و بازچرخانیشده تأمین کنیم. دو تا سه تصفیهخانه در پتروشیمیهای منطقه در حال تکمیل هستند و با راهاندازی آنها بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد آبهای نامتعارف خود را دوباره به چرخه صنعتی بازمیگردانیم.
متحیری همچنین به محدودیت زمین برای سرمایهگذاری در فاز ۱ اشاره کرد و گفت: با توجه به کمبود زمین و استقبال سرمایهگذاران برای طرحهای ارزشآفرین و هایتک، مطالعاتی برای انتخاب نقاط مناسب انجام شد و نهایتاً زمین فاز ۲ با مساحت حدود ۳۳۲۰ هکتار مشخص شد. این فاز تمامی مجوزهای لازم، از جمله مجوز زیستمحیطی، را دریافت کرده و تلاش میکنیم تا پایان مهرماه، کلنگ زنی فاز ۲ آغاز شود.