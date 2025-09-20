پخش زنده
امروز: -
همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، بیش از دو هزار برنامه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در سراسر استان یزد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، در نشست خبری با اصحاب رسانه استان یزد با اعلام این خبر گفت: امسال برنامههای هفته دفاع مقدس با شعار «ما فاتحان قلهایم» برگزار خواهد شد و در این راستا ۲۲ برنامه شاخص استانی، ۹۹ برنامه شاخص شهرستانی و برنامههای اقشار بیستگانه بسیج پیشبینی شده است.
سردار زارعکمالی، مهمترین برنامه شاخص استان یزد را طرح «تمدن اسلامی، بنیان اقتدار» عنوان کرد و افزود: این برنامه از سهشنبه شب با حرکت کاروان جهاد امیدآفرینی، جهاد خدمترسانی و جهاد تبیین از سپاه الغدیر آغاز میشود و به مدت ده شب در ده محله اسلامی مرکز استان یزد ادامه خواهد داشت.
فرمانده سپاه الغدیراستان یزد همچنین از برگزاری سومین جشنواره سرود با حضور ۱۲۰ گروه جوانان، رزمایش استانی «رهروان شهدا» با انتخاب هر یک از بسیجیان و کارکنان بهعنوان نائب یک شهید، و نیز دیدار با خانواده معظم شهدا خبر داد.
سردار زارعکمالی افزود: رزمایش «امتداد فتح»، تکریم پیشکسوتان جهاد و شهادت، آزادگان و رزمندگان دفاع مقدس و همچنین اجرای طرح «۲۰۰ مدرسه به یاد ۲۰۰ شهید» با همکاری آموزش و پرورش استان یزد از دیگر برنامههای محوری هفته دفاع مقدس است.
وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام تأکید کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی برای بازخوانی رشادتها و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل امروز است.