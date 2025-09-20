

به گزارش خبر گزاری صداو سیمای استان لرستان ؛داریوش حسن نژاد گفت:هم اکنون ۱۳ درصد از حجم مخازن سد‌های لرستان پر است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با اشاره به آخرین وضعیت مخازن سد‌های لرستان افزود:حجم کل مخزن سد‌های مروک، ایوشان، تنگ هاله، خان‌آباد، کزنار و حوضیان ۲۰۸.۷۱ میلیون متر مکعب است.

وی بیان کرد: هم اکنون مجموع ورودی آب به ۶ سد استان ۰.۳۳ مترمکعب بر ثانیه و میزان خروجی آب ۳.۷۱ مترمکعب بر ثانیه است و سدهای ایوشان با ۵۹ درصد و مروک با ۳۳ درصد کاهش، بیشترین افت حجم ذخایر را دارند.

وی با بیان اینکه حجم آب موجود در پشت سد‌های استان ۲۷.۹۶ میلیون متر مکعب گزارش شده است، افزود:سد خان آباد با ۲۸۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، بالاترین درصد افزایش حجم آب و سد ایوشان ۵۹ درصد کاهش وسد مروک ۳۳ درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته‌اند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان بیان کرد: متوسط تغییرات سطح آب زیرزمینی محدوده‌های بیلان استان در مرداد ماه سال ۱۴۰۴ نسبت به مرداد ماه سال گذشته حدود ۱.۳ متر افت داشته که معادل کاهش حجمی حدود ۹۲ میلیون مترمکعب است.

حسن نژاد افزود: در این مدت حجم افت منابع آب زیر زمینی در حوضه ی کرخه ۴۷ میلیون مترمکعب و بیشترین تغییرات افت در این حوضه مربوط به دشت الشتر با ۲.۴ متر افتِ سطح آب و کسری مخزن ۱۴.۸ میلیون متر مکعب بوده است .

وی گفت: همچنین حجم افت در حوضه ی کارون بزرگ ۴۶ میلیون مترمکعب ثبت شده و بیشترین تغییرات افت در این حوضه مربوط به دشت بروجرد - دورود با ۱.۳ متر افت سطح آب و کسری مخزن ۲۶.۱ میلیون مترمکعب گزارش شده است.



حسن نژاد همچنین بر ضرورت رعایت الگوی کشت و مدیریت مصرف منابع آبی تاکید کرد.



