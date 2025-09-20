پخش زنده
امروز: -
سردارمنتظرالمهدی سخنگوی فراجا از افزایش گشتهای پلیس در ایام بازگشایی مدارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار منتظر المهدی گفت:با شروع سال تحصیلی جدید پلیس پیشگیری فراجا در تعامل با پلیس راهور بمنظور افزایش ضریب احساس امنیت خانوادههای دانش آموزان، بالا بردن سطح ایمنی و جلوگیری از اتفاقهای ناخوشایند، از اولین روز بازگشائی مدارس با بهره گیری از تجارب گذشته و استفاده از امکانات جمعی و همه ظرفیتهای موجود، نسبت به اجرای طرحهای انتظامی، راهنمایی و رانندگی در جهت برقراری نظم و امنیت و تأمین محیط امن و آرامشِ خاطر جامعه دانش آموزی بگونهای عمل خواهد کرد که خانوادههای دانش آموزان بدون هیچ گونه دغدغهای با اطمینان خاطر نسبت به اعزام فرزندان خود به مدارس اقدام نمایند.
وی ادامه داد:امسال با اختصاص ناوگان خودرویی و استفاده از تمامی ظرفیتهای نیروهای گشت در حوزه مدارس ۱۲ درصد تقویت شده است.
سردار منتظر المهدی افزود:بیش از ۱۷۰۰ خودرو و موتورسیکلت و ۱۶۰ گشت پیاده به صورت در لحظه در کل کشور در طرح مدارس به کارگیری خواهند شد
وی ادامه داد:در این ایام بیش از ۷۰% گشتیهای پلیس پیشگیری در امور طرح تامین امنیت دانش آموزان بکارگیری میگردند پلیس تا پایان سال تحصیلی در کنار خانوادهها و در خدمت دانش آموزان عزیز خواهند بود.