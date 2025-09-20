پخش زنده
معاون بهرهبرداری شرکت برق منطقهای خوزستان گفت: ۲۳۶۴ زنجیره مقره در خطوط برق ۲۳۰ کیلوولت در محدوده اطراف شهر اهواز تعویض شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی اصغر خدامراد منگری اظهار کرد: تعداد ۲۳۶۴ زنجیره مقره سیلیکونی بجای زنجیره مقره پرسلینی خطوط ۲۳۰ کیلوولت در محدوده اطراف شهر اهواز، تعویض شد.
وی افزود: ارزش سرمایهگذاری این پروژه بیش از ۵۱۹ میلیارد ریال بوده و در قالب پروژههای اصلاح و بهینهسازی شبکه به پایان رسید.
معاون بهرهبرداری شرکت برق منطقهای خوزستان بیان کرد: بهرهبرداری از این پروژه باعث افزایش پایداری و کاهش خاموشیهای ناخواسته ناشی از پدیده گرد و خاک شده است.
منگری اضافه کرد: افزایش ضریب اطمینان و بهبود پایداری شبکه برق خصوصا در بخشهای صنعتی از جمله پتروشیمی مارون، صنایع نفت و گاز شهید محمدی، تأسیسات آبرسانی اهواز، تاسیسات طرح پایش گازهای آلوده (آماک)، صنایع فولاد و شهرکهای صنعتی مجاور از دیگر اهداف تعویض زنجیره مقرهها بوده است.
شرکت برق منطقهای خوزستان مسئولیت تامین و انتقال برق در استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.