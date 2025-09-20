به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ناصر عتباتی با اشاره به رقم خوردن صلح و سازش در دهمین پرونده قصاص در آذربایجان غربی بیان داشت: در سال ۹۵ فردی مرتکب قتل عمد شده بود که از آن تاریخ به اتهام قتل عمد تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و پس از رسیدگی به اتهام وی در مراحل بدوی و دیوان عالی کشور حکم قصاص نفس وی صادر و قطعی می‌شود..

وی ادامه داد: با قطعی شدن حکم قصاص، به منظور تلاش برای اصلاح ذات‌البین موضوع به هسته‌های جهادی بخشایش ارجاع و با برگزاری جلسات متعدد سازش با دعوت از معتمدین و ریش سفیدان در نهایت با تلاش‌های صورت گرفته این تلاش‌ها مثمر ثمر شده و با گذشت اولیای دم از حق قصاص خود پس از ۹ سال در آستانه اجرای حکم قصاص، به محکوم علیه فرصت دوباره زندگی بخشیده شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با ابراز خرسندی از این سازش گفت که این گذشت نشان از بزرگواری اولیای دم است که از حق خود گذشتند و امید است اینگونه صلح و سازش‌ها موجب بسط و گسترش این سنت حسنه بین مردم شود.