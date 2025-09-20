پخش زنده
شبکههای کودک و امید در چهاردهمین هفته تابستان چندین انیمیشن و فیلم سینمایی را روانه پخش میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، انیمیشنهای سینمایی «پت و مت»، «زرافه کوچک من»، «مهران»، «اژدها سوار»، «دو دم»، «تیم ملی در قلب من ۲»، «آقای امیدوار»، «پی ۲۲»، «مدرسه ژوراسیک» و «شهردار مدرسه»؛ از شنبه ۲۹ شهریور ماه تا چهارشنبه ۲ مهر ماه از شبکههای کودک و امید پخش میشوند.
شبکه کودک
انیمیشن سینمایی «پت و مت» به کارگردانی «مارک بنس»، شنبه ۲۹ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.
انیمیشن سینمایی «زرافه کوچک من» به کارگردانی «باربارا بریدرو»، یک شنبه ۳۰ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.
فیلم سینمایی «مهران» به کارگردانی «رقیه توکلی»، دوشنبه ۳۱ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.
سجاد اسماعیلی، باسط رضایی، امیررضا وزیری، محمد مهدی میرحسینی، معصومه قاسمیپور، شیما میرعربشاهی و فاطمه مجیبیان در فیلم سینمایی «مهران» هنرنمایی کردهاند.
انیمیشن سینمایی «اژدها سوار» به کارگردانی «تومر اشد»، سه شنبه ۱ مهر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.
انیمیشن سینمایی «دو دم» به کارگردانی «ویکتور آزیف و واسیلی روونسکی»، چهارشنبه ۲ مهر ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.
شبکه امید
فیلم سینمایی «تیم ملی در قلب من ۲» به کارگردانی «رودی سودجاروو»، شنبه ۲۹ شهریور ماه ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
فیلم تلویزیونی «آقای امیدوار» به کارگردانی «مجید پایدار»، یک شنبه ۳۰ شهریور ماه ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
مجید پایدار، محمد حسین نعمتی و عرشیا گرامی در فیلم تلویزیونی «آقای امیدوار» بازی کردهاند.
فیلم تلویزیونی «پی ۲۲» به کارگردانی «حسین قاسمی جامی»، دوشنبه ۳۱ شهریور ماه ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
امین حیایی، افسانه بایگان، نسرین مقانلو، الهه حصاری و هادی ساعی در فیلم تلویزیونی «پی ۲۲» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «مدرسه ژوراسیک» به کارگردانی «مارک اتکینز»، سه شنبه ۱ مهر ماه ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
فیلم تلویزیونی «شهردار مدرسه» به کارگردانی «محمدباقر خسروی»، چهارشنبه ۲ مهر ماه ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.
ایرج صفوی، محسن بکتاش، صمد سعیدی، علی ترابی، حمید ملاعباسی و رضا صنعتی در فیلم تلویزیونی «شهردار مدرسه» بازی کردهاند.