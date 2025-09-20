

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان اسامی ۱۹ بازیکن دعوت شده به اردوی آماده سازی تیم ملی به منظور حضوری پر قدرت در رقابت‌های همبستگی کشور‌های اسلامی و جام جهانی فیلیپین را به شرح زیر اعلام کرد:

فرزانه توسلی، نسترن مقیمی، مهتاب بنایی، مارال ترکمان، نسا احدی و مریم سید از تهران

فرشته کریمی، نسمیه سادات غلامی، فرشته خسروی و فاطمه رحمتی از هرمزگان

الهام عنافجه، طاهره مهدی پور، عاطفه برقی، شیرین صفار، زهرا لطف آبادی، مهسا کمالی، سارا شیربیگی، زهرا کیانی از خوزستان

مهدیه محمودی نیا از کهگیلویه و بویر احمد