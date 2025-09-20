پخش زنده
امروز: -
سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی آماده سازی این تیم را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان اسامی ۱۹ بازیکن دعوت شده به اردوی آماده سازی تیم ملی به منظور حضوری پر قدرت در رقابتهای همبستگی کشورهای اسلامی و جام جهانی فیلیپین را به شرح زیر اعلام کرد:
فرزانه توسلی، نسترن مقیمی، مهتاب بنایی، مارال ترکمان، نسا احدی و مریم سید از تهران
فرشته کریمی، نسمیه سادات غلامی، فرشته خسروی و فاطمه رحمتی از هرمزگان
الهام عنافجه، طاهره مهدی پور، عاطفه برقی، شیرین صفار، زهرا لطف آبادی، مهسا کمالی، سارا شیربیگی، زهرا کیانی از خوزستان
مهدیه محمودی نیا از کهگیلویه و بویر احمد