همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، بیش از ۳۱۰ هزار دانش‌آموز قمی خود را برای حضور در کلاس‌های درس آماده می‌کنند و مدارس استان هم با انجام اقدامات عمرانی، آموزشی و پرورشی در حال آماده‌سازی برای استقبال از دانش‌آموزان هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیر کل آموزش و پرورش قم گفت: اول مهر امسال ۱۶ هزار و ۴۹۳ معلم در کلاس‌ها حاضر می‌شوند و هیچ کلاسی بدون معلم نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد جواد محمدی سعید افزود: برای پوشش کامل برنامه آموزشی، برنامه ساماندهی معلمان به پایان رسیده و کمبودهای موجود با جذب نیروهای جدید و استفاده از ظرفیت بازنشستگان فرهنگی جبران شده است؛ همچنین دوره‌های توانمندسازی برای معلمان پیش از شروع سال تحصیلی برگزار شده‌است.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش قم هم گفت: حدود ۲۲ هزار نوآموز در مقطع ابتدایی وارد کلاس اول و ۲۵ هزار دانش آموز نیز وارد پایه هفتم در مقطع متوسطه اول خواهند شد.