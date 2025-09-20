به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سردار محسن ساسانی در نشست شورای پدافند غیرعامل آذربایجان شرقی بر رفع خلا‌ها و کاستی‌های احصا شده در دفاع مقدس ۱۲ روزه تاکید کرد.

سردار ساسانی شرایط کنونی کشور را فرصتی برای جبران کاستی ها، عملکرد بهینه در مواجهه با حوادث و پویایی دوچندان برشمرد.

وی افزود: با توجه به برخی وابستگی‌های ساختاری مانند وابستگی تولید برق به گاز، برای کاهش آسیب پذیری، بایستی بازنگری اساسی در الگوی پیشرفت کشور و حتی سیستم اداره‌ کشور با نگاه برنامه ریزی بخشی صورت گیرد و در این راستا سازمان پدافند غیرعامل بنا دارد آموزش عمومی مواجهه با حوادث، احداث ۴ نوع پناهگاه و سامانه‌ خط امن اعلام خطر و هشدار را در اولویت قرار دهد.

بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه در دفاع مقدس ۱۲ روزه، مجموعه‌ مدیریتی استان به بهترین شکل به اداره استان پرداخت گفت: همه‌ ما بر اساس مسئولیت ملی، میهنی و انسانی برای ارائه خدمت به مردم در میدان بودیم با این حال آنچه بدیهی است باید پدافند غیرعامل مردمی شود تا در شرایط بحرانی از ظرفیت‌های مردمی هم بهره برداری شود.

سرمست افزود: در شرایط کنونی هم برای مدیریت تنش آبی استان به خصوص انتقال آب ارس، بارورسازی و ساماندهی ابرها، بازتوانی نیروگاه حرارتی تبریز و مدیریت توزیع نیروی برق به صورت منطقه‌ای، نیازمند همکاری سازمان پدافند غیرعامل هستیم تا به شرایط پایدار و ایمن برسیم.

سردار اصغر عباسقلیزاده فرمانده سپاه عاشورا هم گفت: بحران و تهدیدی فراتر از جنگ نداریم و دفاع مقدس ۱۲ روزه هم تجربه‌ ارزشمندی بود تا نقص‌ها عیان شود و اکنون زمان آن است نقاط ضعف را به نقاط قوت تبدیل کنیم و از جمله با رعایت موازین پدافند غیرعامل طرح‌های اساسی و کلیدی به خصوص در حوزه‌ انرژی را در مناطق و مکان‌های متعدد یعنی به صورت پراکنده اجرایی کنیم.