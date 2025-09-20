به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالکریم علی محمدی اظهار کرد: این چاه پس از تولیدی شدن برای بهره‌برداری تحویل کارفرمای پروژه شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) شد.

وی به استقرار دو دستگاه حفاری ۹۲ و ۲۸ فتح ناوگان شرکت ملی حفاری در این میدان اشاره کرد و افزود: حفاری و تکمیل اولین حلقه چاه یک ماه پیش با کاربست دکل ۹۲ فتح به اتمام رسید و هم اکنون این دکل در حال حفاری سومین حلقه چاه تعهد شده است و دکل ۲۸ فتح نیز در حال جابجایی بر روی لوکیشن چاه چهارم است.

علی محمدی با بیان اینکه میدان یادآوران از میادین مشترک نفتی است، بیان کرد: این پروژه از اردیبهشت سال گذشته اجرایی شده است و در انتهای پروژه ۶ حلقه چاه حفاری و تکمیل خواهد شد.