محقق دانشگاه شهرکرد موفق به طراحی و تولید کیت تشخیصی و واکسن علیه بیماری VHS برای ماهیان قزلآلا نخستین بار در جهان شد..
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر آموزش پژوهشهای توسعه مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: در کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری استان دو طرح تحت عناوین "طراحی کیت مولکولی تشخیص بیماری VHS ماهیان" و "طراحی واکسن علیه بیماری VHS برای ماهیان قزلآلا" تصویب و به مرحله تحقیق و پژوهش رسید.
مقصودی افزود: باتوجه به اینکه چهارمحال و بختیاری قطب تولید ماهیان سردابی و قزلآلاست، و هر ساله بیماری ویروسی VHS باعث مرگ و میر ماهیان و خسارت به شیلات داران میشود اجرای این دو طرح در راستای کمک به تولید و اقتصاد، جزو طرحهای اولویت دار استان قرار گرفت و انجام آن ضروری بود.
محقق و عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد نیز گفت: با اجرای این دو طرح با همکاری دامپزشکی استان، طراحی و تولید کیت مولکولی تشخیص سریع و دقیق بیماری VHS ماهیان و طراحی و تولید واکسن علیه این بیماری برای ماهیان قزلآلا به نتیجه رسید.
مبینی افزود: جذب سرمایه گذار و حمایت از این طرحها موجب تجاری سازی و تولید انبوه آن میشود.
به گفته وی؛ سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی (VHS) یک بیماری حاد ویروسی بوده که باعث تلفات و مرگ و میر گسترده در بسیاری از گونههای ماهیان از جمله قزل آلای پرورشی میشود. این بیماری جزء بیماریهای اخطار کردنی سازمان بهداشت جهانی دام بوده و به نوعی بیماری اول صنعت پرورش ماهی قزل آلا در دنیا میباشد.