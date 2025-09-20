پخش زنده
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای کریدور ترانزیتی ارس باید در اولویت دولت باشد گفت: تکمیل این پروژه نیازمند تامین ۱۴ هزار میلیارد تومان است..
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، صدیف بدری با اشاره به بازدید اعضای کمیسیون عمران از پروژه ترانزیتی کریدور ارس گفت: بازدیدی از مسیر ارتباطی ترانزیتی آذربایجان شرقی به جمهوری خودمختار نخجوان و همچنین اروپا انجام شده که به طول ۱۰۷ کیلومتر از کلاله تا جلفا در حال اجراست و به صورت راه اصلی استاندارد پیش میرود و برآوردها نشان میدهد با توجه به اولویت اصلی کشور و تأکید رئیسجمهور، این پروژه میتواند ظرف یک سال به بهرهبرداری برسد. این مسیر که به کریدور ترانزیتی "زنگزور" نیز معروف است، به دلیل جایگاه سیاسی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی از اهمیت بالایی برای کشور برخوردار است.
عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: کمیسیون عمران در کنار بررسی پروژه، از پایانه مرزی نوردوز نیز بازدید کرد. توسعه این پایانه، تعریض پل موجود و احداث پل جدید ترانزیتی نیز در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که میتواند به روانسازی ترانزیت کالا از ایران به ارمنستان و سایر کشورها کمک کند.
بدری با تأکید بر ضرورت تکمیل این پروژه گفت: وزارت راه و شهرسازی باید علاوه بر احداث مسیر جادهای، اجرای پروژه ریلی کلاله تا جلفا را نیز بهعنوان اولویت اصلی دنبال کند. منطقه زنگزور به دلیل اهمیت تجاری و ترانزیتی، باید در کانون توجه دولت قرار گیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: کمیسیون امنیت ملی نیز اخیراً از این پروژه بازدید داشته و پیگیریهای لازم در دستور کار کمیسیون عمران هم قرار دارد. جمعبندی و جلسات نظارتی برای تسریع عملیات اجرایی در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.
مجری پروژه قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء صلی الله و علیه واله وسلم است و دولت بر اساس دستور رئیسجمهور امسال حدود ۲ همت اعتبار برای آن تخصیص داده است. برای تکمیل و بهرهبرداری کامل از این پروژه حدود ۱۴ همت اعتبار ریالی و اسناد خزانه اسلامی نیاز است که باید در اولویت دولت قرار گیرد.