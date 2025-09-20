پخش زنده
امروز: -
خسرو حیدری، مربی تیم فوتبال استقلال گفت: تیمهای تحت هدایت سعید دقیقی جنگنده هستند و ما هم در روزهای اخیر روی نقاط ضعف و قوت پیکان کار کردهایم
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، خسرو حیدری، مربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری پیش از دیدار مقابل پیکان در هفته چهارم لیگ برتر اظهار داشت: ابتدا باید به عنوان یک پیشکسوت و مربی استقلال از هواداران بابت شکست مقابل الوصل عذرخواهی کنم و ما محکوم به جبران این نتیجه هستیم.
حیدری ادامه داد: تیمهای تحت هدایت سعید دقیقی جنگنده هستند و ما هم در روزهای اخیر روی نقاط ضعف و قوت پیکان کار کردهایم و از لحاظ روحی تا جایی که توانستهایم بازیکنان را آماده بازی فردا کردهایم. این شکست ممکن است برای هر تیمی در دنیا رخ دهد و در دیدار با الوصل هیچکدام از بازیکنان عملکرد خوبی نداشتند.
مربی تیم فوتبال استقلال گفت: شرایط آب و هوایی در زمان بازی بسیار بد و شرجی بود، اما نمیخواهم شکست مقابل الوصل را توجیه کنم. این قول را به هواداران میدهم که نتیجه دیدار با الوصل را جبران خواهیم کرد.