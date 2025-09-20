سرمربی تیم فوتبال پیکان گفت: به دلیل کم‌طرفدار بودن پیکان، در هفته‌های اخیر داوران به‌راحتی به ما کارت داده اند، در حالی که این تصمیم‌ها عادلانه نبوده و حق تیم ما نیست.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سعید دقیقی در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال استقلال اظهار داشت: پیش از آنکه وارد بحث فنی بازی فردا شوم، لازم می‌دانم گلایه‌ای نسبت به اتفاقاتی که در دو، سه هفته اخیر برای باشگاه پیکان رقم خورده داشته باشم. در دو مسابقه اخیر، به راحتی کارت زرد دریافت کردم و به همین دلیل در دیدار گذشته محروم بودم و امکان بیان اعتراضم نسبت به عملکرد داوران وجود نداشت. در بازی با استقلال خوزستان واقعاً برایم عجیب بود که چطور با چنین شرایطی محروم شدم. به نظر می‌رسد، چون پیکان تیمی کم‌طرفدار است، به راحتی برای بازیکنان و اعضای تیم کارت صادر می‌شود، در حالی که در سایر تیم‌ها این‌گونه نیست.

وی ادامه داد: در دیدار گذشته نیز اشتباهات داوری کاملاً مشهود بود. سه برنامه تلویزیونی مختلف اذعان کردند که پیش از دریافت گل، دو اشتباه محرز از سوی داوران رخ داد. صحنه‌ای که منجر به کرنر شد، نه خطا بود و نه کرنر، اما همان صحنه تبدیل به گل شد.

دقیقی تصریح کرد: همچنین در دقیقه ۹۳ یا ۹۴ یک پنالتی واضح برای ما گرفته نشد. انتظار ما از کمیته داوران و کمیته انضباطی چیز زیادی نیست. می‌دانیم داوران قشری مظلوم هستند و سطح درآمدشان قابل قیاس با بازیکنان چندمیلیون‌دلاری لیگ ما نیست، اما حداقل حقی که باشگاه پیکان دارد این است که در صورت بروز اشتباه، یک عذرخواهی رسمی صورت گیرد. ما نهایت احترام را برای ریاست فدراسیون و کمیته‌های مربوطه قائلیم، اما وقتی اشتباه محرز اتفاق می‌افتد، چرا نباید به‌طور رسمی پذیرفته شود؟

سرمربی پیکان خاطرنشان کرد: با توجه به عملکردمان در هفته‌های اخیر، جایگاه واقعی ما صدر جدول است. حتی در شرایطی که VAR در اختیار بود و ما تقاضای بررسی صحنه‌ها را داشتیم، این کار انجام نشد. به نظر می‌رسد در برخی دقایق، سیستم VAR هم از کار افتاده بود. خواهش ما این است که به پیکان به چشم یک تیم مظلوم نگاه نشود. پیکان تیمی سازنده و نماینده واقعی استان تهران است که طی سال‌های اخیر خدمات بسیاری به فوتبال ایران ارائه کرده است.

دقیقی خاطر نشان کرد: فردا مقابل تیم بزرگی قرار خواهیم گرفت؛ تیمی ریشه‌دار و پرافتخار در فوتبال آسیا است و اگرچه هفته گذشته استقلال شکست سنگینی را تجربه کرد، اما این موضوع در فوتبال سابقه دارد. همان‌طور که تیم ملی برزیل در خانه خود با هفت گل از آلمان شکست خورد یا تراکتور مقابل استقلال همین نتیجه را تجربه کرد، اما در ادامه جبران کردند. طبیعت فوتبال همین است؛ باشگاه، بازیکنان و هواداران استقلال قطعاً به دنبال جبران مافات خواهند بود و ما هم می‌دانیم با بازی سختی مواجه هستیم.

او افزود: استقلال تیمی فوق‌العاده پُرمهره است و با سبک‌های متنوع بازی می‌کند. اما ما طی هفته‌های اخیر نشان دادیم که توانایی‌های ویژه‌ای داریم. شاید بودجه یک بازیکن استقلال به اندازه کل بودجه باشگاه پیکان باشد، اما ما با حداقل امکانات همواره فوتبال هجومی ارائه داده‌ایم. مقابل تیم‌هایی، چون استقلال، سپاهان و تراکتور نیز همین استراتژی را دنبال خواهیم کرد و از همان دقیقه نخست با بازی هجومی و پرس بالا به میدان می‌رویم.

سرمربی پیکان در پایان گفت: اطمینان دارم بازیکنانم فردا این فرصت را خواهند داشت که خودشان را بیش از پیش به فوتبال ایران معرفی کنند. این مسابقه می‌تواند فرصتی باشد تا پیکان با عملکردی شایسته احترام بیشتری در فوتبال کشور به دست آورد. البته این مهم نه با حرف، بلکه تنها با عمل محقق خواهد شد.

او در پاسخ به سوالی که اگر روزی پیشنهاد سرمربیگری استقلال به او داده شود آیا قبول می‌کند یا خیر، تصریح کرد: در سال‌هایی که من در عرصه مربیگری فعالیت داشتم، چندین بار به‌عنوان گزینه نیمکت استقلال مطرح شدم، اما هرگز این فرصت برایم فراهم نشد. قطعاً آرزوی هر مربی است که در تیمی بزرگ، با بودجه مناسب، حضور پرشور هواداران و امکانات حرفه‌ای کار کند، اما چنین شرایطی برای من مهیا نشده است.