در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، بیش از هشت هزار کیف و بسته نوشتافزار میان دانشآموزان مددجو مناطق همجوار واحدهای نیشکری شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: با توجه به آغاز سال تحصیلی و نیاز مناطق کمبرخوردار، تهیه و اهدای بستههای آموزشی در دستور کار قرار گرفت و این حمایتها در طول سال ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید بر رویکرد شرکت در زمینه مسئولیت اجتماعی افزود: رفع نیازهای آموزشی و تقویت بنیه علمی دانشآموزان مناطق همجوار، از اولویتهای اصلی توسعه نیشکر است.
مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ادامه داد: تاکنون ۱۴ مدرسه در مناطق پیرامونی نیشکر ساخته شده و این شرکت علاوه بر تجهیز و نوسازی مدارس، در تأمین بستههای آموزشی، حمایت از دانشآموزان نخبه و فراهمکردن سرویس رفتوبرگشت معلمان نیز نقشآفرینی کرده است.