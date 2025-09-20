به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، مدیرکل صدا و سیمای استان یزد در این کارگاه با بیان اینکه روابط عمومي ها پيشاني يک دستگاه هستند و صدا و سيما مي تواند تعامل خوبي با آنها داشته باشد، گفت: در صدد اجرای نهضت نمايش کارآمد سازي دستگاهها هستیم تا بتوانیم اقتدار نظام در بخش های مختلف را به صورت دقيق تري تبيين کنيم.

احسان کریمی افزود: در دستگاههاي مختلف اجرایی استان یزد شاهد اتفاقات خوب، مبتکرانه و خلاقانه ای هستیم که گاهی برای مردم تبیین نمی شود، بنابر این امیدواریم با اجرای این طرح شاهد انعکاس پیشرفتها و ابتکارات دستگاهها در بخش های رادیو، تلویزیون و فضای مجازی باشیم و بهتر بتوانیم مولفه های قدرت و اقتدار نظام را منعکس کنیم.

معاون خبر صدا و سیمای استان یزد هم به مباحث کارگاه اشاره کرد و گفت: با توجه به اهداف مشترکی که بین روابط عمومی ها و صدا و سیما برقرار هست، تولید خبر و انتشار آن از سوی رسانه ملی می تواند به سرعت و توزیع انتشار اخبار کمک شایانی کند.

مهدی سلطانی افزود: در عصر کنونی بسیاری از بنگاههای خبری به سمت تولید خبر از طریق بهره گیری از هوش مصنوعی رفته اند که در کیفیت بخشی تولید و انتشار اخبار موثر است.

وی اظهار داشت: در این کارگاه یک روزه، شرکت کنندگان با مباحث اصولی خبر نویسی، برنامه های کاربردی ویرایش و تولید خبر و همچنین برنامه های کاربردی تدوین گزارشهای خبری بر اساس ابزارهای هوش مصنوعی آشنا شدند.