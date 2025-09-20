رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در حالی به میزبانی زاگرب کرواسی در جریان است که تیم ملی کشورمان با کسب چند نشان طلا و نقره یک روز زودتر عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مسابقات کشتی‌گیران دلیر و پرتلاش خوزستان بار دیگر افتخاری بزرگ برای ایران رقم زدند و با نمایش قدرت، تکنیک و روحیه‌ای مثال‌زدنی، عنوان قهرمانی جهان را به نام خود ثبت کردند. این پهلوانان شجاع که با پشتکار و تمرینات سخت، دل میلیون‌ها ایرانی را شاد کردند، نشان دادند که خوزستان همچنان مهد کشتی فرنگی و پهلوانی است.

با درخشش فرزندان خوزستان، پرچم کشورمان در میدان جهانی به اهتزاز درآمد و نام ایران در صدر جدول افتخارات جهان قرار گرفت.

تبریک ویژه به این قهرمانان ملی که با افتخار و سربلندی، نام خوزستان را در تاریخ کشتی فرنگی جهان ثبت کردند. این موفقیت نه تنها برای ورزشکاران، بلکه برای تمام مردم استان، مایه غرور و افتخار است.